Еще два казахстанских боксера потерпели поражение на чемпионата мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Нурканат Райыс потерпел поражение на чемпионате мира в Белграде, сообщает Olympic.kz.

Он покинул турнир на стадии 1/4 финала. На пути к медали его остановил Сальваторе Кавалларо (Италия).

Соперник контролировал ход поединка. Райыс забирал лишь отдельные эпизоды, особенно после первого раунда. Однако для общего успеха этого не хватило - 3:2 и дальше прошел итальянец.

Ранее, как сообщает Оlympic.kz, турнир покинул Саматали Тольтаев, выступавший в категории до 60 килограммов. Он уступил французу Софьяну Умие.

Неудачным для него получился первый раунд. Казахстанец его «отдал». Затем он вроде смог выровнять ситуацию, однако судьи, хоть и разделились во мнении, вновь отдали трехминутку сопернику. В итоге Саматали уступил - 1:4.

Добавим, что ранее в полуфинал вышли Темиртас Жусупов, Махмуд Сабырхан и Абылайхан Жусупов. Из борьбы выбыли Нурканат Райыс, Саматали Тольтаев, Бек Нурмаганбет, Айбек Оралбай, Нурлан Сапарбай.