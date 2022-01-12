Еще два дополнительных поезда запустили между Алматы и Нур-Султаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» запускает еще 2 дополнительных коммерческих поезда между городами Алматы и Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК» ҚТЖ».

На 11 января дополнительно организованы поезда со ст. Алматы-2:

• Поезд №203 сообщением «Алматы-2 – Нур-Султан-1» отправляется со ст. Алматы-2 в 19ч.41м., прибывает в Нур-Султан 12 января т.г. в 16ч.35м.

• Поезд №205/206 сообщением «Алматы-2 – Нур-Султан-1» отправляется сегодня в 22ч.05м. В столицу прибудет 12 января в 19ч.13м. Далее этот же поезд отправляется со ст. Нур-Султан-1 12 января и прибывает в Алматы-2 13 января в 20ч.05м.