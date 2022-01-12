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    18:40, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Еще два дополнительных поезда запустили между Алматы и Нур-Султаном

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» запускает еще 2 дополнительных коммерческих поезда между городами Алматы и Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК» ҚТЖ».

    На 11 января дополнительно организованы поезда со ст. Алматы-2:

    • Поезд №203 сообщением «Алматы-2 – Нур-Султан-1» отправляется со ст. Алматы-2 в 19ч.41м., прибывает в Нур-Султан 12 января т.г. в 16ч.35м.

    • Поезд №205/206 сообщением «Алматы-2 – Нур-Султан-1» отправляется сегодня в 22ч.05м. В столицу прибудет 12 января в 19ч.13м. Далее этот же поезд отправляется со ст. Нур-Султан-1 12 января и прибывает в Алматы-2 13 января в 20ч.05м.

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    Транспорт Астана Алматы
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