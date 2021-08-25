Еще девять нарушителей карантина выявили в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще девять нарушителей карантина среди заведений города привлекли к адмответственности в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
В Есильском районе установленный режим работы проигнорировали пункт быстрого питания «Lavash food» и кафе «Opus One». Аналогичное нарушение допустили три заведения, расположенные в районе Алматы: компьютерный клуб «Атом», плов-центр «Карима», ресторан «Ереймен».
Карантин не соблюдали в точке фаст-фуда «Doner House» и кафе «Bistro» в районе Байконыр, а также в кафе «Көктал парк» и лаундж-баре «Мята» - в районе Сарыарка.
Отметим, все собранные материалы в отношении нарушителей, переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.
Напомним, эпидситуация в столице остается нестабильной, чтобы не допустить дальнейшего роста распространения коронавируса, гостям и жителям города, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать все саннормы и ограничительные меры.
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