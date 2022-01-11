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    18:07, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Еще четыре поезда начали курсировать между Алматы и Нур-Султаном

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» запускает еще четыре дополнительных коммерческих поезда между городами Алматы и Нур-Султаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    Сегодня из столицы в Алматы отправляется поезд №204/203 со станции Нур-Султан-1 в 18.55. Он прибудет в Алматы завтра (11 января) в 16.31. Этот же поезд отправится обратно со станции Алматы-2 в 19.41.

    Также со станции Нур-Султан-1 до станции Алматы-2 сегодня отправляется поезд №220/219 в 19.40. Он прибудет в Алматы завтра (11 января) в 18.25. Этот же поезд отправится обратно со станции Алматы-2 в 21.52.

    И сегодня же из Алматы в столицу выезжают два коммерческих поезда:

    - поезд №207/208 сообщением «Алматы-2 – Нур-Султан Нурлы-жол» (Тальго) отправляется со станции Алматы-2 в 19.20. Прибытие на следующий день в 10.25. Обратно в Алматы этот поезд отправляется 11 января, в 21.20.

    - поезд №205/206 сообщением «Алматы-2 – Нур-Султан-1» отправится в 22.25. В столицу прибудет завтра в 19.13. Этот же поезд отправляется обратно в Алматы 11 января в 23.43.

    «Напоминаем, что движение поездов восстановлено. Все пассажирские поезда курсируют по расписанию», - добавили в ведомстве.

    Теги:
    Транспорт КТЖ Астана Алматы
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