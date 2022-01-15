Ещё четыре автодороги закрыты из-за непогоды в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Спасатели известили о закрытии трасс в связи с метелью, плохой видимостью и гололёдом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«С 14.10 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололёд) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты (200-254-й километры) от посёлка Шидерты до границы Акмолинской области для всех видов транспорта», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
Кроме того, с 14.30 закрыто движение для всех видов транспорта, кроме легкового, на участке республиканской трассы Омск-Майкапшагай, на 526-587-м километрах, от села Аккулы до границы Восточно-Казахстанской области из-за ухудшения погоды в ВКО, отметили в ДЧС.
С 15.30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, гололёд, плохая видимость) закрыто движение на участке республиканского значения автодороги Кызылорда-Павлодар (1367-1206-й километры), от посёлка Ленинский до посёлка Шидерты для всех видов транспорта.
С 18.15 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д «Ленинский- Иртышск-русская Паляна гр. РФ» (0-272 км.) для всех видов транспорта.
«Хотелось бы попросить жителей области не покидать населённые пункты в связи с ухудшением погодных условий. Граждане пренебрегают предупреждениями спасателей, тем самым продолжают движение на трассах», - обратились в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.
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