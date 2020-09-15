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Еще более 500 рабочих мест создадут в Павлодарской области в этом году

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
15 Сентября 2020, 12:41
Еще более 500 рабочих мест создадут в Павлодарской области в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще более 500 рабочих мест создадут в Павлодарской области в 2020 году. Они появятся в результате запуска проектов Карты индустриализации. Всего до 2025 года в регионе планируется создание около 10 тысяч рабочих мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Реализацию проектов Карты индустриализации обсудили 15 сентября на заседании Правительства РК. В частности, аким Павлодарской области Абылкаир Скаков сообщил, что в регионе на 2020-2025 годы сформирован общий пул из 44 инвестиционных проектов на сумму 1,4 трлн тенге. Как ожидается, благодаря этому в области создадут около 10 тысяч рабочих мест.

«На сегодня на стадии реализации 31 проект. В этом году планируется запустить 14 проектов на сумму 41,7 миллиарда тенге. Будет создано 560 рабочих мест, - сказал Абылкаир Скаков. - Реализация текущих проектов позволит увеличить объем промышленного производства региона на 15%, создать 2 760 рабочих мест и обеспечить 12,3 миллиарда тенге ежегодных дополнительных налоговых отчислений».

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Основными сферами реализуемых в регионе в 2020 году проектов являются машиностроение, сельское хозяйство, производство строительных материалов, химическая промышленность и дата-центры.

В Павлодарской области планируют реализацию новых отраслевых кластеров на базе имеющихся металлургических и химических предприятий, что способствует созданию центра высокотехнологичных и наукоемких производств, в соответствии с идеей сбалансированного территориального развития, озвученной Главой государства в его Послании народу.

По сообщению пресс-службы Правительства РК, несмотря на сложные условия пандемии и мировой спад в экономике, за 8 месяцев 2020 года в обрабатывающей промышленности сложилась положительная динамика, рост составил 3,3%. В этом году в рамках Карты индустриализации по стране запланирован ввод 206 проектов на 996 млрд тенге. Это, как прогнозируется, позволит увеличить объем производства на 1,3 трлн тенге, экспорта — на 325 млрд тенге, а также создать около 19 тысяч рабочих мест. Наиболее капиталоемкие проекты реализуются в Карагандинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областях и в Алматы.

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Фото Валерия Бугаева


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