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    12:35, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Еще более 21 тысячи доз вакцины поступит в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ходе вакцинации против коронавируса в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 февраля по апрель поступило 15 750 доз вакцины. Первый компонент освоен на 100%. С 24 марта идет ревакцинация. Второй компонент получили 3 810 человек», - сказала в ходе брифинга представитель управления общественного здоровья Алматы, руководитель Центра телемедицины Лаура Мырзагали.

    По ее словам, сегодня по организациям первичной медико-санитарной помощи будет распределено 21 860 доз вакцины, это четвертый транш.

    Ранее сообщалось, что в Алматы в инфекционных стационарах находятся более 2,8 тысячи человек.


    Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

    21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. Как ранее сообщал министр здравоохранения, в апреле в Казахстане будут готовы 3 млн доз вакцины, и в этом же месяце против COVID-19 планируется вакцинировать более 1 млн казахстанцев.

    В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In (новое название - QazVac), разработанной Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки, в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев. Прививать этой отечественной вакциной казахстанцев начнут в конце апреля.

    Кроме того, еще две казахстанские вакцины против коронавируса под рабочими названиями NARUVAX-C19 и NARUVAX-C19/Nano, разработанные Национальным научным центром особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева, занесены в реестр вакцин-кандидатов ВОЗ и в настоящий момент проходят завершающую стадию доклинических исследований на SPF животных ННЦООИ.

    Параллельно Казахстан ведет переговоры по нескольким зарубежным вакцинам: Pfizer, Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Другие государственные органы Акимат Общество Безопасность Алматы
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