Еще больше зеленых зон появится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что в этом году планируется высадить более миллиона зеленых насаждений, передает официальный сайт столичного акимата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акимата г. Нур-Султана.

«Наша цель – сделать столицу более экологичной, зеленой и комфортной для горожан! Только в этом году планируем высадить более 1 млн зеленых насаждений (деревья, кустарники, сеянцы и т. д.). Это как в зеленом поясе столицы, так и внутри города во всех районах. Причем высаживать будем не только в парковых территориях, но и во дворах, в жилых массивах и там, где не хватает зелени.

Сегодня я принял участие в экологическом месячнике «Бірге – Таза Қазақстан». По ул. Кошкарбаева (между ул. Кордай и ул. Толебаева) мы высадили деревья. К примеру, в том районе мы строим социальное льготное жилье, ключи от квартир выдадим уже в текущем году. Кроме того, я также принял участие в посадке деревьев по ул. Ч. Айтматова. Участие в мероприятии приняли молодежь, волонтеры, члены ассоциации «Болашак», неравнодушные горожане. Кроме того, в городе на ежедневной основе ведутся работы по санитарной очистке и благоустройству столицы.

Также зеленые «островки» появятся на территории наших достопримечательностей. На прилегающей территории «Астана Опера» будет свой дубовый сад, в Триатлон парке – сиреневый сад, на территории «Астана Балет» тоже будет сад. Также откроем и благоустроим тематические скверы, которые будут названы в честь наших педагогов, врачей и спасателей.

Таким образом, со временем зеленые «островки» будут по всему городу. Из года в год будем повышать планку по созданию экологических зон. Но за зелеными насаждениями необходим должный уход. В прошлом году в два раза увеличили компенсационную посадку при вырубке деревьев. Если ранее было «один к пяти», то теперь «один к десяти».

Массовое озеленение города позволит не только улучшить экологию и создать места для времяпровождения горожан, но и смягчить климатические условия города – в особенности зеленый пояс, который является своего рода легкими города. Важность масштабного озеленения страны в Послании народу отметил Глава государства», – написал аким столицы.



