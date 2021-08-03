Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки, 2 августа мониторинговые группы столицы проверили 200 объектов предпринимательства города на предмет соблюдения режима карантина. В список нарушителей попали 9 увеселительных заведений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
В заведениях, попадающих в списки нарушителей, как правило, не соблюдают масочный режим, социальную дистанцию, режим работы и допускают массовое скопление людей.
2 августа мониторинговые группы района Есиль выявили нарушения карантина в ресто-баре «Inforno», кафе «Opus One», гриль-баре «Жигули бар», кафе-баре по ул.Е435,баре «Панаехали».
В числе не соблюдающих ограничительные меры оказались рынок «BIG Шанхай», компьютерный клуб «Фанат», бары «Панаехали», «Barrus», расположенные в районе Байконыр.
Материалы, собранные в отношении нарушителей, переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.
Столичный акимат напоминает, эпидобстановка в Нур-Султане остается нестабильной, ежесуточно в городе выявляют около 1200 случаев заражения КВИ, на больничные койки попадают до 300 человек со средним и тяжелым течением коронавируса. В этой связи жители и гости столицы, а также объекты предпринимательства должны неукоснительно соблюдать саннормы и требования карантинного режима, избегать мест массового скопления людей.
Халатное отношение и игнорирование ограничительных мер может привести к новому всплеску заболеваемости.
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