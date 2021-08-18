Еще 7416 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 7416 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 687,

город Алматы - 1824,

город Шымкент - 739,

Акмолинская область - 278,

Актюбинская область - 511,

Алматинская область - 215,

Атырауская область - 489,

Восточно-Казахстанская область - 121,

Жамбылская область - 35,

Западно-Казахстанская область - 126,

Карагандинская область - 1112,

Костанайская область - 48,

Кызылординская область - 194,

Мангистауская область - 390,

Павлодарская область - 459,

Северо-Казахстанская область - 75,

Туркестанская область - 113.

Итого выздоровевших в Казахстане - 585298.



