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Еще 7416 казахстанцев выздоровели от коронавируса
18 Августа 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 7416 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 687,
город Алматы - 1824,
город Шымкент - 739,
Акмолинская область - 278,
Актюбинская область - 511,
Алматинская область - 215,
Атырауская область - 489,
Восточно-Казахстанская область - 121,
Жамбылская область - 35,
Западно-Казахстанская область - 126,
Карагандинская область - 1112,
Костанайская область - 48,
Кызылординская область - 194,
Мангистауская область - 390,
Павлодарская область - 459,
Северо-Казахстанская область - 75,
Туркестанская область - 113.
Итого выздоровевших в Казахстане - 585298.
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