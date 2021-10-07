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    15:12, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ещё 724 жителя Атырауской области привились от COVID-19

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки число привитых увеличилось на 724 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 724 местных жителя. Всего в период с 1 февраля 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 229 610 человек. II компонентом вакцин привито 195 057 местных жителей.

    Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, 252 человека лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Вакцинация Регионы Казахстана Общество
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