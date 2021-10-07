15:12, 07 Октябрь 2021 | GMT +6
Ещё 724 жителя Атырауской области привились от COVID-19
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки число привитых увеличилось на 724 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 724 местных жителя. Всего в период с 1 февраля 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 229 610 человек. II компонентом вакцин привито 195 057 местных жителей.
Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.
Как ранее сообщалось, 252 человека лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области.