Новости
Еще 6951 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
21 Августа 2021 08:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 6951 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеКоронавирус: только один регион Казахстана - в «зеленой» зоне Свыше 122 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса 26 казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 469,
город Алматы - 1152,
город Шымкент - 627,
Акмолинская область - 263,
Актюбинская область - 539,
Алматинская область - 295,
Атырауская область - 482,
Восточно-Казахстанская область - 106,
Жамбылская область - 157,
Западно-Казахстанская область - 141,
Карагандинская область - 1298,
Костанайская область - 283,
Кызылординская область - 210,
Мангистауская область - 179,
Павлодарская область - 476,
Северо-Казахстанская область - 143,
Туркестанская область - 131.
Итого выздоровевших в Казахстане - 604801.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Почти 5 млн казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19
- Свыше 122 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
- 26 казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки
- Коронавирус: только один регион Казахстана - в «зеленой» зоне
- 7117 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
- 2 668 человек привились от COVID-19 за сутки в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн