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Еще 6951 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

21 Августа 2021 08:15
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Еще 6951 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 6951 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 469,

город Алматы - 1152,

город Шымкент - 627,

Акмолинская область - 263,

Актюбинская область - 539,

Алматинская область - 295,

Атырауская область - 482,

Восточно-Казахстанская область - 106,

Жамбылская область - 157,

Западно-Казахстанская область - 141,

Карагандинская область - 1298,

Костанайская область - 283,

Кызылординская область - 210,

Мангистауская область - 179,

Павлодарская область - 476,

Северо-Казахстанская область - 143,

Туркестанская область - 131.

Итого выздоровевших в Казахстане - 604801.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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