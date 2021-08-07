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Еще 6638 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
7 Августа 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 6638 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2066,
город Алматы - 1253,
город Шымкент - 457,
Акмолинская область - 193,
Актюбинская область - 274,
Алматинская область - 330,
Атырауская область - 250,
Восточно-Казахстанская область - 78,
Жамбылская область - 97,
Западно-Казахстанская область - 347,
Карагандинская область - 329,
Костанайская область - 286,
Кызылординская область - 107,
Мангистауская область - 135,
Павлодарская область - 168,
Северо-Казахстанская область - 158,
Туркестанская область - 110.
Итого выздоровевших в Казахстане - 514299.
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