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Еще 66 казахстанцев победили коронавирус: итого 4893 выздоровевших

28 Мая 2020 18:41
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Еще 66 казахстанцев победили коронавирус: итого 4893 выздоровевших

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 66 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Алматы - 28,

город Нур-Султан - 11,

город Шымкент - 3,

Жамбылская область - 3,

Карагандинская область - 8,

Костанайская область - 2,

Туркестанская область - 10,

Мангистауская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4893:

г. Нур-Султан – 1029

г. Алматы – 1373

г. Шымкент – 244

Акмолинская область – 106

Актюбинская область – 176

Алматинская область – 180

Атырауская область – 279

Восточно-Казахстанская область – 51

Жамбылская область – 176

Западно-Казахстанская область – 269

Карагандинская область – 217

Костанайская область – 62

Кызылординская область – 233

Мангистауская область – 116

Павлодарская область – 148

Северо-Казахстанская область – 35

Туркестанская область – 199.



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Ключевые слова: Коронавирус,
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