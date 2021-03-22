Еще 627 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 151, город Алматы - 61, город Шымкент - 20, Акмолинская область - 57, Алматинская область - 116, Атырауская область - 51, Восточно-Казахстанская область - 14, Западно-Казахстанская область - 34, Карагандинская область - 82, Павлодарская область - 36, Туркестанская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане - 211754.