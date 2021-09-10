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    08:15, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Еще 6169 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 6 169 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 755,

    в городе Алматы - 1327,

    в городе Шымкенте - 0,

    в Акмолинской области - 261,

    в Актюбинской области - 615,

    в Алматинской области - 748,

    в Атырауской области - 591,

    в ВКО - 130,

    в Жамбылской области - 67,

    в ЗКО - 125,

    в Карагандинской области - 449,

    в Костанайской области - 160,

    в Кызылординской области – 153,

    в Мангыстауской области - 246,

    в Павлодарской области - 378,

    в СКО - 15,

    в Туркестанской области - 149.

    Всего в стране выздоровело 747 978 человек от COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество для mail.ru
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