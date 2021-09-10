08:15, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6
Еще 6169 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 6 169 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 755,
в городе Алматы - 1327,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 261,
в Актюбинской области - 615,
в Алматинской области - 748,
в Атырауской области - 591,
в ВКО - 130,
в Жамбылской области - 67,
в ЗКО - 125,
в Карагандинской области - 449,
в Костанайской области - 160,
в Кызылординской области – 153,
в Мангыстауской области - 246,
в Павлодарской области - 378,
в СКО - 15,
в Туркестанской области - 149.
Всего в стране выздоровело 747 978 человек от COVID-19.