Еще 6169 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 6 169 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 755,

в городе Алматы - 1327,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 261,

в Актюбинской области - 615,

в Алматинской области - 748,

в Атырауской области - 591,

в ВКО - 130,

в Жамбылской области - 67,

в ЗКО - 125,

в Карагандинской области - 449,

в Костанайской области - 160,

в Кызылординской области – 153,

в Мангыстауской области - 246,

в Павлодарской области - 378,

в СКО - 15,

в Туркестанской области - 149.

Всего в стране выздоровело 747 978 человек от COVID-19.