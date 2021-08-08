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Еще 5803 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
8 Августа 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 5803 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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в городе Нур-Султане - 2042,
в городе Алматы - 1176,
в городе Шымкенте - 222,
в Акмолинской области - 194,
в Актюбинской области - 46,
в Алматинской области - 359,
в Атырауской области - 243,
в ВКО - 0,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 140,
в Карагандинской области - 938,
в Костанайской области - 57,
в Кызылординской области – 92,
в Мангыстауской области - 9,
в Павлодарской области - 155,
в СКО - 27,
в Туркестанской области - 103.
Всего в стране выздоровело 520 102 человека от COVID-19.
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