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Еще 5803 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

8 Августа 2021 08:15
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Еще 5803 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 5803 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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в городе Нур-Султане - 2042,

в городе Алматы - 1176,

в городе Шымкенте - 222,

в Акмолинской области - 194,

в Актюбинской области - 46,

в Алматинской области - 359,

в Атырауской области - 243,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 140,

в Карагандинской области - 938,

в Костанайской области - 57,

в Кызылординской области – 92,

в Мангыстауской области - 9,

в Павлодарской области - 155,

в СКО - 27,

в Туркестанской области - 103.

Всего в стране выздоровело 520 102 человека от COVID-19.




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#Коронавирус в РК  
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