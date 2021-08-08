Еще 5803 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 5803 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

в городе Нур-Султане - 2042,

в городе Алматы - 1176,

в городе Шымкенте - 222,

в Акмолинской области - 194,

в Актюбинской области - 46,

в Алматинской области - 359,

в Атырауской области - 243,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 140,

в Карагандинской области - 938,

в Костанайской области - 57,

в Кызылординской области – 92,

в Мангыстауской области - 9,

в Павлодарской области - 155,

в СКО - 27,

в Туркестанской области - 103.

Всего в стране выздоровело 520 102 человека от COVID-19.







