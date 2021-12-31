+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Еще 576 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

31 Декабря 2021 08:15
Поделиться:
Еще 576 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 576 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Новости по теме
112,5 тысячи подростков полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане
44 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК Коронавирус: в «желтой зоне» осталась только столица Казахстана 480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 96,

город Алматы - 25,

Акмолинская область - 58,

Алматинская область - 17,

Атырауская область - 7,

Восточно-Казахстанская область - 11,

Жамбылская область - 11,

Западно-Казахстанская область - 14,

Карагандинская область - 120,

Костанайская область - 39,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 99,

Северо-Казахстанская область - 68,

Туркестанская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 960211.



Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
112,5 тысячи подростков полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане
44 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
Коронавирус: в «желтой зоне» осталась только столица Казахстана
480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
Популярное
1 Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
2 Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
3 В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
4 ЕС: ковид бьёт рекорды
5 Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
6 Технический запуск двух новых станций метро состоялся в Алматы
Читайте также
Пункты вакцинации подростков открыли в трех школах в Костанае
Алмаз Шарман: Глобальное распространение омикрона - вопрос времени
Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
ЕС: ковид бьёт рекорды
Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
Технический запуск двух новых станций метро состоялся в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив