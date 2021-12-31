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Еще 576 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
31 Декабря 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 576 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 96,
город Алматы - 25,
Акмолинская область - 58,
Алматинская область - 17,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 11,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 14,
Карагандинская область - 120,
Костанайская область - 39,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 99,
Северо-Казахстанская область - 68,
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 960211.
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