Еще 4763 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 4763 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 514

город Алматы - 1053

город Шымкент - 64

Акмолинская область - 248

Актюбинская область - 582

Алматинская область - 509

Атырауская область - 458

Восточно-Казахстанская область - 123

Жамбылская область - 37

Западно-Казахстанская область - 20

Карагандинская область - 319

Костанайская область - 117

Кызылординская область - 63

Мангистауская область - 183

Павлодарская область - 411

Северо-Казахстанская область - 33

Туркестанская область - 29

Итого выздоровевших в Казахстане - 779869.