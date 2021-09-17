08:15, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6
Еще 4763 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 4763 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 514
город Алматы - 1053
город Шымкент - 64
Акмолинская область - 248
Актюбинская область - 582
Алматинская область - 509
Атырауская область - 458
Восточно-Казахстанская область - 123
Жамбылская область - 37
Западно-Казахстанская область - 20
Карагандинская область - 319
Костанайская область - 117
Кызылординская область - 63
Мангистауская область - 183
Павлодарская область - 411
Северо-Казахстанская область - 33
Туркестанская область - 29
Итого выздоровевших в Казахстане - 779869.