РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Еще 4763 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 4763 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 514

    город Алматы - 1053

    город Шымкент - 64

    Акмолинская область - 248

    Актюбинская область - 582

    Алматинская область - 509

    Атырауская область - 458

    Восточно-Казахстанская область - 123

    Жамбылская область - 37

    Западно-Казахстанская область - 20

    Карагандинская область - 319

    Костанайская область - 117

    Кызылординская область - 63

    Мангистауская область - 183

    Павлодарская область - 411

    Северо-Казахстанская область - 33

    Туркестанская область - 29

    Итого выздоровевших в Казахстане - 779869.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!