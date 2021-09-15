Еще 4123 человека выздоровели от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 4123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 509,

город Алматы - 1203,

город Шымкент - 24,

Акмолинская область - 241,

Алматинская область - 412,

Атырауская область - 411,

Восточно-Казахстанская область - 58,

Жамбылская область - 35,

Западно-Казахстанская область - 141,

Карагандинская область - 354,

Костанайская область - 170,

Кызылординская область - 114,

Мангистауская область - 178,

Павлодарская область - 232,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 20.

Итого выздоровевших в Казахстане - 770558.



