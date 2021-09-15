08:15, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6
Еще 4123 человека выздоровели от коронавируса в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 4123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 509,
город Алматы - 1203,
город Шымкент - 24,
Акмолинская область - 241,
Алматинская область - 412,
Атырауская область - 411,
Восточно-Казахстанская область - 58,
Жамбылская область - 35,
Западно-Казахстанская область - 141,
Карагандинская область - 354,
Костанайская область - 170,
Кызылординская область - 114,
Мангистауская область - 178,
Павлодарская область - 232,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 20.
Итого выздоровевших в Казахстане - 770558.