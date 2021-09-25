Еще 412 алматинцев оштрафовано за нарушение домашнего карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Еще 412 жителей города Алматы, нарушивших 14-дневный домашний карантин, привлекли к административной ответственности и взыскали с них штраф в размере 30 МРП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе Алматы еще 412 жителей с «красным статусом» оштрафованы на 30 МРП за нарушение 14-дневного домашнего карантина.

Алматинцы с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по «Ashyq»: ЦОН, ресторан, фитнес-центры, аэропорт, кинотеатры, компьютерные клубы, бассейны и других объектов. Указанные жители с «красным» статусом не были допущены на объекты, работающие по проекту «Ashyq».

Нарушающие режим самоизоляции жители являются сотрудниками медицинских организаций, социальных сфер, организаций образования, офисных организаций, банков, торговли, финансового рынка, социальных услуг, общепита и других объектов.

В этой связи Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.

Список жителей с «красным» статусом вы можете увидеть на официальном сайте ДСЭК города Алматы.