Еще 40 ПМПК откроют в Казахстане - Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Пленарном заседании Мажилиса Парламента РК в первом чтении принята важная норма. Об этом сообщил глава Минобразования РК Асхат Аймагамбетов на своей странице Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Речь идет об изменении норматива по открытию одной ПМПК (психолого-медико-педагогических консультаций) с 60 до 50 тыс. детского населения. Соответственно, если сейчас в стране функционируют 87 ПМПК, то теперь будут открыты еще 40 ПМПК во всех регионах страны», - сказал А. Аймагамбетов.

По его словам, это отразится на решении проблем с очередностью, повлияет на раннее выявление и на качественную оценку особых образовательных потребностей у детей.

«На заседании Национального совета общественного доверия Президентом было поручено Правительству РК принять меры по данной проблеме. В рамках Года детей будет реализован ряд новых инициатив, направленных на решение актуальных и долгое время не решаемых проблем», - заключил глава Минобразования.