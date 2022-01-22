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Еще 3907 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

22 Января 2022 08:15
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Еще 3907 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахсттане 3907 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1464,

город Алматы - 1020,

Акмолинская область - 35,

Алматинская область - 295,

Атырауская область - 73,

Восточно-Казахстанская область - 170,

Жамбылская область - 43,

Западно-Казахстанская область - 24,

Карагандинская область - 344,

Костанайская область - 26,

Кызылординская область - 61,

Мангистауская область - 27,

Павлодарская область - 124,

Северо-Казахстанская область - 183,

Туркестанская область - 18.

Итого выздоровевших в Казахстане - 984751.



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#Коронавирус в РК  
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