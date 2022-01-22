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Еще 3907 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
22 Января 2022 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахсттане 3907 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1464,
город Алматы - 1020,
Акмолинская область - 35,
Алматинская область - 295,
Атырауская область - 73,
Восточно-Казахстанская область - 170,
Жамбылская область - 43,
Западно-Казахстанская область - 24,
Карагандинская область - 344,
Костанайская область - 26,
Кызылординская область - 61,
Мангистауская область - 27,
Павлодарская область - 124,
Северо-Казахстанская область - 183,
Туркестанская область - 18.
Итого выздоровевших в Казахстане - 984751.
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