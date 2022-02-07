Еще 39 предпринимателям Алматы возместили ущерб

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На заседании региональной комиссии по возмещению ущерба субъектам МСБ от 6 февраля одобрено 39 заявок на общую сумму 85,7 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

5 заявок из 39-ти на сумму 8,4 млн тенге профинансировано из бюджетных средств, 34 заявки на сумму 77,3 млн тенге из средств благотворительного фонда «Жана Алатау».

Всего с начала работы комиссии одобрено 260 заявок на сумму 456,1 млн тенге, из них 108 заявок на 157,1 млн тенге из бюджетных средств, 152 заявки на 299 млн тенге из средств фонда. В первую очередь оперативно рассматриваются заявки от микро- и малого бизнеса с суммой выплат до 5 млн тенге.

Региональная комиссия продолжает вносить корректировки в действующий механизм по возмещению ущерба бизнесу. Так, если ранее по предложению регкомиссии компенсация включала затраты на услуги частных аудиторов и оценщиков, то теперь за счет бюджетных средств могут быть оплачены и затраты на частных адвокатов для проведения судебной экспертизы.

«Согласно действующим нормам Уголовно-процессуального кодекса РК, подготовка материалов на проведение судебной экспертизы допускается не только следователем, но и адвокатом по его запросу. Учитывая большую загруженность следователей в настоящее время, в целях ускорения проведения судэкспертизы и получения компенсационной выплаты, мы предлагаем пострадавшим в ходе беспорядков предпринимателям обращаться к услугам частных адвокатов. Сейчас эти услуги предприниматели могут оплатить за счет собственных средств, однако мы разрабатываем предложение по включению расходов на адвокатские услуги в возмещение ущерба за счет бюджетных средств. Данная мера позволит расширить оказание господдержки пострадавшему бизнесу и ускорить последующее восстановление городской экономики», - сообщил председатель Региональной комиссии по возмещению ущерба субъектам МСБ, руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин.

Напомним, ранее региональная комиссия выявила недоработки в механизме по возмещению ущерба и внесла свои предложения улучшающего характера.