Еще 380 камер «Сергек» планируют установить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы до конца года количество камер «Сергек» увеличится еще на 380 единиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным полиции, по итогам четырех месяцев количество зарегистрированных ДТП снижено на 28,4%. Всего зарегистрировано 765 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 23 человека и еще 884 травмированы.

«Снижение количества ДТП обусловлено установкой на аварийных участках постов АПК «Сергек». В Алматы функционирует 404 камер «Сергек». До конца 2020 года планируется установить дополнительно 380 камер на 210 перекрестках, 170 линейных участках). За четыре месяца 2020 года камерами АПК «Сергек» выявлено более 60 тысяч нарушений ПДД. Наложен штраф на сумму свыше 436 млн тенге. Также в городе установлено АИС «БДД» 105 постов. В местах, где установлены камеры, с каждым годом наблюдается снижение нарушений ПДД на 20%. За 4 месяца текущего года АИС «БДД» выявлено более 77 тысяч нарушений ПДД. Наложено штрафов на сумму 394 млн тенге», - рассказал на брифинге начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

Всего с начала года на дорогах города выявлено 214 506 нарушений Правил дорожного движения. Наложено штрафов на сумму 1,2 млрд тенге.

«Всего к административной ответственности привлечено 76 тысяч 648 нарушителей, в том числе водителей 74 тысячи 479, из них за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано 276 водителей. Лишено судом права управления ТС – 379 водителей. Применен административный арест в отношении 235 водителей. Численность автопарка города составляет 536 тысяч 341 единиц автотранспортных средств», - уточнил Канат Таймерденов.