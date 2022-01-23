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Еще 3657 человек выздоровели от коронавируса в РК

23 Января 2022 08:15
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Еще 3657 человек выздоровели от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 3657 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1465,

город Алматы - 833,

город Шымкент - 33,

Акмолинская область - 25,

Алматинская область - 350,

Атырауская область - 95,

Восточно-Казахстанская область - 172,

Жамбылская область - 42,

Западно-Казахстанская область - 38,

Карагандинская область - 341,

Костанайская область - 17,

Кызылординская область - 44,

Мангистауская область - 32,

Павлодарская область - 57,

Северо-Казахстанская область - 85,

Туркестанская область - 28.

Итого выздоровевших в Казахстане - 988408.



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#Коронавирус в РК  
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