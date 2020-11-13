Еще 362 поста «Сергек» планируют установить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы планируют установить дополнительно 362 поста «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы по итогам 10 месяцев удалось сократить количество ДТП по всем линиям на 27,8%. В частности, число ДТП с пострадавшими сократилось на 35,0 %, с погибшими - на 48,6 %, с ранеными - на 36,4%, с участием детей - на 43,4 %.

«В целях профилактики и снижения ДТП нами совместно с акиматом разработан и дан на утверждения комплексный план по совершенствованию организации дорожного движения и повышению дорожной безопасности в городе Алматы на 2021-2023 годы. Реализация плана позволит увеличить пропускную способность на 25-30%, снизит аварийность на 15-20% и улучшит экологическую ситуацию в городе до 10%», - отметил начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Также в городе установлено 414 постов «Сергек», а это 2050 камер. К концу года планируется установить еще 362 аналогичных поста.