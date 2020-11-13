Еще 362 поста «Сергек» планируют установить в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы планируют установить дополнительно 362 поста «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Алматы по итогам 10 месяцев удалось сократить количество ДТП по всем линиям на 27,8%. В частности, число ДТП с пострадавшими сократилось на 35,0 %, с погибшими - на 48,6 %, с ранеными - на 36,4%, с участием детей - на 43,4 %.
«В целях профилактики и снижения ДТП нами совместно с акиматом разработан и дан на утверждения комплексный план по совершенствованию организации дорожного движения и повышению дорожной безопасности в городе Алматы на 2021-2023 годы. Реализация плана позволит увеличить пропускную способность на 25-30%, снизит аварийность на 15-20% и улучшит экологическую ситуацию в городе до 10%», - отметил начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.
Также в городе установлено 414 постов «Сергек», а это 2050 камер. К концу года планируется установить еще 362 аналогичных поста.
- Айзат Молдагасимова получила новую должность
- Женщину на самокате сбили насмерть в Алматы: водитель грузовика задержан
- Казахстан и Канада обсудили сотрудничество в сфере аэрокосмоса и авиатранспорта
- Call-центр по вопросам выборов запустили в Алматы
- Более 22 тысяч детей родились из «пробирки» в Казахстане
- Современные подходы к лечению бесплодия обсуждают в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана