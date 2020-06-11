Еще 34 пассажирских поезда запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 июня, в рамках второго этапа запуска пассажирского сообщения, внутри Казахстана начали курсировать еще 34 пассажирских поезда, пережает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Решением Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса и по согласованию с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК с 10 июня 2020 года по Казахстану запускаются еще 34 (за исключением 5 поездов из-за карантинного режима в таких станциях как Кульсары, Макат и др.) пассажирских поезда с учетом требований главного государственного санитарного врача на транспорте.

Также на летний период назначены cледующие пассажирские поезда на озеро Алаколь:

1. №459-6941/6942-460 с 11 июня 2020 г. «Оскемен – Достык» и №457-6941/6942-458 «Семей – Достык» периодичностью курсирования через день;

2. №255/256 с 14 июня 2020 г. «Алматы 2 – Достык» периодичностью курсирования три раза в неделю;

3. №258/257 с 18 июня 2020 г. «Нур-Султан 1 – Достык» периодичностью курсирования два раза в неделю.

Таким образом, внутри Казахстана будут курсировать 119 пар пассажирских поездов.

После открытия государственных границ и согласования с железнодорожными администрациями других государств будут поэтапно возобновляться остальные маршруты.

Кроме того, постановлением главного государственного санитарного врача на транспорте от 9 июня 2020 года отменено требование не допускать провожающих граждан в здания железнодорожных вокзалов и разрешена деятельность объектов общественного питания в пассажирских поездах (электропоездах пригородного сообщения) способом доставки по предварительному заказу пассажиров.

В связи с этим проводятся работы по организации деятельности вагонов-ресторанов с учетом требований постановления главного санитарного врача на транспорте.

Национальный перевозчик просит пассажиров строго соблюдать санитарно-карантинные требования, социальную дистанцию (не менее 1 метра), масочный режим на территории вокзала и внутри поезда.



