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    15:00, 07 Март 2022 | GMT +6

    Еще 31 гражданин Казахстана продолжают путь до польского Катовице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Украине сообщило об эвакуации еще 31 гражданина нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Посольства.

    «6 и 7 марта 2022 года Посольство Казахстана в Украине обеспечило безопасный выезд 31 человека из Киева.

    По желанию часть граждан останется во Львове, желающие вылететь на Родину продолжат путь до польского Катовице», - говорится в публикации.

    Ранее сообщалось, что Президент поручил наградить дипломатов за эвакуацию казахстанцев из Украины.




    Теги:
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