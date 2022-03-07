Еще 31 гражданин Казахстана продолжают путь до польского Катовице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Украине сообщило об эвакуации еще 31 гражданина нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Посольства.

«6 и 7 марта 2022 года Посольство Казахстана в Украине обеспечило безопасный выезд 31 человека из Киева.

По желанию часть граждан останется во Львове, желающие вылететь на Родину продолжат путь до польского Катовице», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Президент поручил наградить дипломатов за эвакуацию казахстанцев из Украины.



