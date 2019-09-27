Еще 30 теплых остановок установят в Нур-Султане - Астана LRT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Деятельность общественного транспорта столицы обсудили на дискуссионной площадке «Еркін пікір» городского филиала партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

На площадке в основном были подняты вопросы, касающиеся больших перерывов между рейсами автобусов, пробок и поведения водителей. Горожане высказали просьбу ввести дополнительные маршруты и увеличить парк автобусов, в особенности на маршруты 46, 24 и 11.

«У нас есть несколько предложений по поводу управления спросом, разграничения именно времени начала работы определенных структур, и, можно сказать, что на трафик большое влияние оказывают именно люди, которые «мигрируют» с левого на правый берег, доставляя детей в школы, детские сады. Согласно проведенному анализу, 60% населения возит своих детей в сады и школы на своем и общественном транспорте. Поэтому мы вносим предложение - вернуть территориальность по школам. Как наступает сентябрь, у нас возникают такие проблемы», - ответил заместитель председателя правления ТОО «Астана LRT» Бауржан Сеитов.

Один из горожан выразил возмущение по поводу того, что автобусы слишком далеко подъезжают к остановкам, что не позволяет инвалидам - колясочникам забраться в автобусы, во время ливней приходится попадать в лужи на подъездных путях, а также пожаловался на отсутствие пандусов в старых автобусах и поведение водителей, которые не спускают пандусы для колясочников.

Бауржан Сеитов отметил, что проблемы с водителями есть, так как не все соблюдают требования.

«Мы повышаем квалификацию водителей, обучаем их. Совместно с автопарками еженедельно встречаемся и поднимаем эти вопросы. Мы будем работать также совместно с административной полицией. Но нужно учитывать, что в автопарках - дефицит водителей. На данный момент около 600 свободных вакансий», - сообщил он.

В том числе с наступлением холодов одним из актуальных вопросов является нехватка теплых остановок. По данному вопросу Бауржан Сеитов заверил, что в этом году установят еще около 30 остановок.

«Более 100 теплых остановок на сегодняшний день установлено. Ведется плотная работа с инвесторами. В этом году планируется поставить около 30 теплых остановок. В том числе за счет бюджета города было установлено большое количество остановок. Теплые остановки не дешевые. В этом году на конечном пункте «Промышленный» была установлена теплая остановка, также в микрорайоне Встреча. Работа ведется», - добавил Б. Сеитов.

По его словам, ТОО «Астана LRT» в 3 и 4 кварталы текущего года будет вводить короткие маршруты по выделенным 8 проблемным маршрутам, в том числе по 24-му. Такие маршруты именно в час пик будут начинать свой путь с проблемных «точек», дабы разгрузить заполненные автобусы.

В завершение заместитель председателя правления ТОО «Астана LRT» пригласил горожан участвовать в проекте «Акселератор Нур-Султана», чтобы вносить свои предложения по улучшению работы общественного транспорта в столице.



