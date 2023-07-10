Еще 30 казахстанских компаний получат статус «золотого поставщика»

АСТАНА. КАЗИФНОРМ - QazTrade при поддержке Министерства торговли и интеграции РК объявляет о проведении второго этапа отбора среди казахстанских предприятий для участия в Программе по выводу на международную торговую площадку Alibaba.com. Новый отбор стартовал 10 июля и продлится до 23 июля 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Всего в этом году планируется разместить на маркетплейсе 70 отечественных компаний. В рамках первого этапа с января по апрель 2023 года были отобраны 44 организации. Все они получили статус «Золотой поставщик» (Gold Supplier) на платформе Alibaba сроком на один год.

«Премиальный статус открывает казахстанским компаниям доступ к глобальной аудитории, позволяет повысить их узнаваемость на международной торговой площадке. В течение года предпринимателей будут бесплатно обучать тому, как продвигать продукцию на зарубежные рынки через популярный маркетплейс. Помимо этого, они получат полное сервисное обслуживание и сопровождение в процессе экспорта», - сообщила заместитель генерального директора АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Асель Егембердиева.

По итогам первого этапа отбора, поступило более 100 электронных заявок от представителей обрабатывающего сектора, среди них производители сельхозпродукции, готовых продовольственных товаров, машин и оборудования, транспортных средств, приборов и аппаратов, а также химической продукции.

Подать заявку на участие в программе могут как товаропроизводители, так и торговые компании. Помимо оплаты премиальных аккаунтов предпринимателям помогут пройти процедуру верификации и создать мини-сайты на торговой площадке, окажут консультационную поддержку.

Сегодня на международной торговой B2B площадке представлены все сегменты бизнеса. Лидирующие позиции среди востребованных товаров занимает продукция из категории «Еда, напитки» и «Сельское хозяйство».

Как отметила Асель Егембердиева, казахстанские продовольственные товары успели зарекомендовать себя в качестве органической продукции высокого качества по доступной цене. К примеру, отечественный мед c 2020 года находится в топе запросов от международных партнеров маркетплейса Alibaba.

«Ежегодно, наши товары выставляются на площадке крупнейшей Мировой Импортной Выставки CIIE, которая проходит Шанхае. Большой популярностью на рынке Китая также пользуются казахстанские кондитерские изделия, конфеты, шоколад, макароны, подсолнечное масло и другие», - сообщила представитель QazTrade.

Сейчас на торговой платформе Alibaba размещены 5 тысяч казахстанских товаров. Совокупный объем продаж отечественных компаний через В2В маркетплейс с 2020 по 2022 годы превысил 300 млн долларов.

Напомним, единый оператор мер поддержки экспортеров QazTrade сотрудничает с еще одним китайским маркетплейсом - JD.com. Здесь представлена продукция 25 казахстанских брендов, в мае пилотная партия товаров была распродана в рекордные сроки.