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    Еще 3 млрд тенге выделили на программу ArtSport в Нур-Султане

    20 Августа 2022 09:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Маслихат столицы поддержал финансирование программы ArtSport на внеочередной сессии, на которой рассмотрен вопрос изменения в бюджет Нур-Султана на 2022-2024 годы, передает МИА «Казахстан» со ссылкой на официальный сайт города.

    Так, решением маслихата от 17 августа 2022 года выделены дополнительные средства на сумму 3 млрд тенге. Данные средства охватывают потребности активированных ваучеров в рамках государственного творческого и спортивного заказа по сентябрь месяц включительно.

    Ранее с начала 2022 года было выделено 6,4 млрд. тенге для обеспечения активированных ваучеров.

    На сегодняшний день в городе общее количество выданных платформой ваучеров детям составляет 85 561, из них активированы 61 639 ваучеров.

    Сейчас в столице в рамках государственного творческого и спортивного заказа функционирует 581 спортивная секция по 25 видам, а также 1034 творческих кружков по 45 направлениям.

    Ранее министр культуры и спорта Даурен Абаев заявил , что казахстанские дети продолжат бесплатно заниматься спортом и творчеством по программе ArtSport. При этом для улучшения условий занятий и совершенствования самой программы в нее будут внесены изменения. В настоящее время ведется интеграция платформы программы с Национальной образовательной базой данных (НОБД).

    «Это делается для того, чтобы не было приписок, чтобы в секциях не числились так называемые «мертвые души». Будут усилены требования к поставщикам услуг: помещения, где дети занимаются спортом или творчеством, должны соответствовать нормам. Это санитарное состояние, противопожарная безопасность, видеонаблюдение, оснащение спортивным и прочим инвентарем. Будет утвержден минимальный возраст детей для начала тренировок в зависимости от вида спорта», - сказал Даурен Абаев.


    #Нур-Султан #Акимат #Спорт #Маслихат
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