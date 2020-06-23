Еще 294 казахстанца вылечились от коронавируса: итого 11514 выздоровевших

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 294 казахстанца вылечились от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

294 человека выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 140,

город Шымкент - 12,

Западно-Казахстанская область - 4,

Восточно-Казахстанская область - 4,

Алматинская область - 24,

Актюбинская область - 23,

Мангистауская область - 9,

Карагандинская область - 61,

Кызылординская область - 13,

Павлодарская область - 2,

Туркестанская область - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане - 11514:

г. Нур-Султан – 2501

г. Алматы – 2177

г. Шымкент – 611

Акмолинская область – 171

Актюбинская область – 357

Алматинская область – 521

Атырауская область – 1141

Восточно-Казахстанская область – 169

Жамбылская область – 402

Западно-Казахстанская область – 826

Карагандинская область – 951

Костанайская область – 197

Кызылординская область – 528

Мангистауская область – 327

Павлодарская область – 266

Северо-Казахстанская область – 59

Туркестанская область – 310



