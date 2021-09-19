Еще 2909 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2909 выздоровевших от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 239,

город Алматы - 690,

город Шымкент - 110,

Акмолинская область - 217,

Актюбинская область - 61,

Алматинская область - 98,

Атырауская область - 329,

Восточно-Казахстанская область - 181,

Западно-Казахстанская область - 26,

Карагандинская область - 342,

Костанайская область - 28,

Кызылординская область - 200,

Мангистауская область - 179,

Павлодарская область - 111,

Северо-Казахстанская область - 64,

Туркестанская область - 34.

Итого выздоровевших в Казахстане - 787450.