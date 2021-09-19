08:15, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6
Еще 2909 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2909 выздоровевших от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 239,
город Алматы - 690,
город Шымкент - 110,
Акмолинская область - 217,
Актюбинская область - 61,
Алматинская область - 98,
Атырауская область - 329,
Восточно-Казахстанская область - 181,
Западно-Казахстанская область - 26,
Карагандинская область - 342,
Костанайская область - 28,
Кызылординская область - 200,
Мангистауская область - 179,
Павлодарская область - 111,
Северо-Казахстанская область - 64,
Туркестанская область - 34.
Итого выздоровевших в Казахстане - 787450.