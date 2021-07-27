Еще 2625 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2625 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 423,

город Алматы - 631,

город Шымкент - 141,

Акмолинская область - 140,

Алматинская область - 68,

Атырауская область - 60,

Восточно-Казахстанская область - 45,

Жамбылская область - 148,

Западно-Казахстанская область - 70,

Карагандинская область - 249,

Костанайская область - 190,

Кызылординская область - 17,

Мангистауская область - 177,

Павлодарская область - 182,

Туркестанская область - 84.

Итого выздоровевших в Казахстане - 452002.