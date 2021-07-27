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Еще 2625 казахстанцев выздоровели от коронавируса
27 Июля 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2625 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 423,
город Алматы - 631,
город Шымкент - 141,
Акмолинская область - 140,
Алматинская область - 68,
Атырауская область - 60,
Восточно-Казахстанская область - 45,
Жамбылская область - 148,
Западно-Казахстанская область - 70,
Карагандинская область - 249,
Костанайская область - 190,
Кызылординская область - 17,
Мангистауская область - 177,
Павлодарская область - 182,
Туркестанская область - 84.
Итого выздоровевших в Казахстане - 452002.
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