Ещё 25 документальных фильмов об исторических личностях Прииртышья покажут в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре пройдет презентация второго этапа выпуска 100 короткометражных фильмов, посвященных 100 историческим личностям Павлодарского Прииртышья, и будут показаны от 26-го по 50-й фильмы из этого цикла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О каждой личности был подготовлен отдельный фильм на казахском и русском языках. В фильмах представлена развернутая информация о жизни, деятельности и творчестве Исабека Ишана, Габдул-Уахита хазрета, Иманжусипа Кутпанова, Сабита Донентаева, Жусипбека Аймауытова, Всеволода Иванова, Олжаса Сулейменова и других выдающихся ученых, батыров, государственных и культурных деятелей нашего региона», - сообщили журналистам в пресс-службе Павлодарского государственного педагогического университета.

Одиннадцатого декабря, в павлодарском Доме дружбы в 15.00 состоится презентация второго этапа выпуска 100 короткометражных фильмов, посвященных 100 историческим личностям Павлодарского Прииртышья, добавили в вузе. Во время встречи зрители увидят 25 фильмов. Еще 25 были подготовлены и продемонстрированы ранее.

«Проект реализуется в рамках программы Елбасы «Болашакка багдар: Рухани жангыру». Главная цель мероприятия – укрепление чувства патриотизма, пробуждение любви к своей малой Родине через биографию выдающихся выходцев из Прииртышья», - отметили в педуниверситете.

По данным университета, в качестве гостей на презентацию фильмов приглашены аким Павлодарской области Булат Бакауов, поэт, Герой Труда Казахстана, общественный деятель Олжас Сулейменов, композитор и меценат Ерулан Канапьянов, Заслуженный деятель Казахстана Габбас Бектуров и другие.

«В ходе мероприятия вниманию гостей будет представлен десятиминутный фильм о выдающемся поэте, Герое Труда Казахстана Олжасе Сулейменове. Будет сделан краткий обзор презентуемых фильмов (с 26 по 50-й фильмы), посвященных историческим личностям Павлодарского Прииртышья», - отметили в вузе.