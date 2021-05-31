Еще 2436 человек выздоровели от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2436 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 728,

город Алматы - 592,

город Шымкент - 273,

Акмолинская область - 166,

Алматинская область - 114,

Атырауская область - 19,

Восточно-Казахстанская область - 64,

Западно-Казахстанская область - 30,

Карагандинская область - 264,

Костанайская область - 5,

Кызылординская область - 40,

Мангистауская область - 34,

Павлодарская область - 56,

Северо-Казахстанская область - 29,

Туркестанская область - 22,

Итого выздоровевших в Казахстане - 355981.



