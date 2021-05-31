08:15, 31 Май 2021 | GMT +6
Еще 2436 человек выздоровели от коронавируса в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2436 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 728,
город Алматы - 592,
город Шымкент - 273,
Акмолинская область - 166,
Алматинская область - 114,
Атырауская область - 19,
Восточно-Казахстанская область - 64,
Западно-Казахстанская область - 30,
Карагандинская область - 264,
Костанайская область - 5,
Кызылординская область - 40,
Мангистауская область - 34,
Павлодарская область - 56,
Северо-Казахстанская область - 29,
Туркестанская область - 22,
Итого выздоровевших в Казахстане - 355981.