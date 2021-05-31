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    08:15, 31 Май 2021 | GMT +6

    Еще 2436 человек выздоровели от коронавируса в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2436 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 728,

    город Алматы - 592,

    город Шымкент - 273,

    Акмолинская область - 166,

    Алматинская область - 114,

    Атырауская область - 19,

    Восточно-Казахстанская область - 64,

    Западно-Казахстанская область - 30,

    Карагандинская область - 264,

    Костанайская область - 5,

    Кызылординская область - 40,

    Мангистауская область - 34,

    Павлодарская область - 56,

    Северо-Казахстанская область - 29,

    Туркестанская область - 22,

    Итого выздоровевших в Казахстане - 355981.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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