Еще 2284 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2284 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 292,

город Алматы - 550,

город Шымкент - 54,

Акмолинская область - 138,

Актюбинская область - 101,

Алматинская область - 129,

Атырауская область - 7,

Восточно-Казахстанская область - 173,

Жамбылская область - 19,

Западно-Казахстанская область - 84,

Карагандинская область - 150,

Костанайская область - 225,

Кызылординская область - 11,

Мангистауская область - 55,

Павлодарская область - 144,

Северо-Казахстанская область - 118,

Туркестанская область - 34.

Итого выздоровевших в Казахстане - 878983.