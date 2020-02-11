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Еще 217 казахстанцев эвакуировали из Китая
11 Февраля 2020 10:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Еще 217 граждан Казахстана эвакуировали из Пекина. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сегодня утром в 06:05 часов 217 человек были доставлены из столицы Китая – Пекина. Все они находятся в специальных медицинских учреждениях. Зарегистрированных больных среди них нет», - сказал Елжан Биртанов в ходе заседания Правительства.
Ранее сообщалось , что по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева принимаются меры по защите казахстанских граждан от заражения коронавирусом, эвакуируя казахстанцев.
Ключевые слова: Минздрав РК, Пневмония в Китае,
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