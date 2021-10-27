08:16, 27 Октябрь 2021 | GMT +6
Еще 2052 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 127
город Алматы - 401
Акмолинская область - 145
Актюбинская область - 54
Алматинская область - 60
Атырауская область - 9
Восточно-Казахстанская область - 227
Жамбылская область - 27
Западно-Казахстанская область - 61
Карагандинская область - 167
Костанайская область - 348
Кызылординская область - 21
Мангистауская область - 20
Павлодарская область - 246
Северо-Казахстанская область - 114
Туркестанская область - 25
Итого выздоровевших в Казахстане - 876699.