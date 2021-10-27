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    08:16, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Еще 2052 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 127

    город Алматы - 401

    Акмолинская область - 145

    Актюбинская область - 54

    Алматинская область - 60

    Атырауская область - 9

    Восточно-Казахстанская область - 227

    Жамбылская область - 27

    Западно-Казахстанская область - 61

    Карагандинская область - 167

    Костанайская область - 348

    Кызылординская область - 21

    Мангистауская область - 20

    Павлодарская область - 246

    Северо-Казахстанская область - 114

    Туркестанская область - 25


    Итого выздоровевших в Казахстане - 876699.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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