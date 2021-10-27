Еще 2052 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 127

город Алматы - 401

Акмолинская область - 145

Актюбинская область - 54

Алматинская область - 60

Атырауская область - 9

Восточно-Казахстанская область - 227

Жамбылская область - 27

Западно-Казахстанская область - 61

Карагандинская область - 167

Костанайская область - 348

Кызылординская область - 21

Мангистауская область - 20

Павлодарская область - 246

Северо-Казахстанская область - 114

Туркестанская область - 25





Итого выздоровевших в Казахстане - 876699.