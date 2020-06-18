Еще 163 казахстанца вылечились от коронавируса: итого 10065 выздоровевших

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 10,

город Шымкент - 12,

Актюбинская область - 5,

Алматинская область - 37,

Западно-Казахстанская область - 24,

Карагандинская область - 24,

Восточно-Казахстанская область - 2,

Атырауская область - 15,

Кызылординская область - 9,

Павлодарская область - 5,

Туркестанская область - 7,

Северо-Казахстанская область - 6,

Мангистауская область - 7.

Итого выздоровевших в Казахстане - 10065:

г. Нур-Султан – 2099

г. Алматы – 2128

г. Шымкент – 524

Акмолинская область – 170

Актюбинская область – 298

Алматинская область – 428

Атырауская область – 1015

Восточно-Казахстанская область – 139

Жамбылская область – 330

Западно-Казахстанская область – 694

Карагандинская область – 760

Костанайская область – 187

Кызылординская область – 474

Мангистауская область – 278

Павлодарская область – 193

Северо-Казахстанская область – 57

Туркестанская область – 291



