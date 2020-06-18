Еще 163 казахстанца вылечились от коронавируса: итого 10065 выздоровевших
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 10,
город Шымкент - 12,
Актюбинская область - 5,
Алматинская область - 37,
Западно-Казахстанская область - 24,
Карагандинская область - 24,
Восточно-Казахстанская область - 2,
Атырауская область - 15,
Кызылординская область - 9,
Павлодарская область - 5,
Туркестанская область - 7,
Северо-Казахстанская область - 6,
Мангистауская область - 7.
Итого выздоровевших в Казахстане - 10065:
г. Нур-Султан – 2099
г. Алматы – 2128
г. Шымкент – 524
Акмолинская область – 170
Актюбинская область – 298
Алматинская область – 428
Атырауская область – 1015
Восточно-Казахстанская область – 139
Жамбылская область – 330
Западно-Казахстанская область – 694
Карагандинская область – 760
Костанайская область – 187
Кызылординская область – 474
Мангистауская область – 278
Павлодарская область – 193
Северо-Казахстанская область – 57
Туркестанская область – 291
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