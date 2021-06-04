08:15, 04 Июнь 2021 | GMT +6
Еще 1586 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за прошедшие сутки 1586 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 250,
город Алматы - 161,
город Шымкент - 101,
Акмолинская область - 35,
Актюбинская область - 48,
Алматинская область - 169,
Атырауская область - 95,
Восточно-Казахстанская область - 34,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 96,
Карагандинская область - 332,
Костанайская область - 30,
Кызылординская область - 32,
Мангистауская область - 52,
Павлодарская область - 72,
Северо-Казахстанская область - 27,
Туркестанская область - 31.
Итого выздоровевших в Казахстане - 363604.