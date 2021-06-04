Еще 1586 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за прошедшие сутки 1586 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 250,

город Алматы - 161,

город Шымкент - 101,

Акмолинская область - 35,

Актюбинская область - 48,

Алматинская область - 169,

Атырауская область - 95,

Восточно-Казахстанская область - 34,

Жамбылская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 96,

Карагандинская область - 332,

Костанайская область - 30,

Кызылординская область - 32,

Мангистауская область - 52,

Павлодарская область - 72,

Северо-Казахстанская область - 27,

Туркестанская область - 31.

Итого выздоровевших в Казахстане - 363604.



