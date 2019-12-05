Еще 14 сел Костанайской области обеспечат питьевой водой

НУР-СУЛТАН-КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Какие меры принимаются в целях обеспечения сельских населенных пунктов Костанайской области качественной питьевой водой, рассказал аким Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил аким Костанайской области, показатель по обеспечению питьевой водой в населенных пунктах на низком уровне. Так, сегодня этот показатель составляет 31,5% и охватывает 521 село области.

«В советское время обеспечение питьевой водой для жителей Костанайской области было проблемой. Работали 25 магистральных водоводов, воду получали из Северо-Казахстанской области, даже из Курганской области получали, потому что некачественная вода была в области. 266 сел обеспечивались через групповые магистральные водоводы. Сейчас мы в основном обеспечиваем крупные районные центры и опорные села. В этом году 8 млрд 300 млн тенге мы выделили», - рассказал аким в ходе пресс-конференции в СЦК.

По его словам, на следующий год питьевой водой будут обеспечены 14 сел, и данное число будет увеличиваться. Архимед Мухамбетов также отметил, что в этом направлении ведется активная работа по селам.

«Крупных сел, где население более 1000 человек, у нас 122. Для этого потребуется 85 млрд тенге. У нас есть совместный план с Комитетом по делам строительства. Чтобы обеспечить водой, нам понадобится 4-5 лет. Следующее направление - работа по пунктам очистки раздачи воды. Сейчас таких сел 71, которые мы будем обеспечивать за счет установки. В таких селах проживают чуть больше около 24 тысяч человек. Есть села, где население убывает, с наименьшим количеством жителей. Мы там будем организовывать подвоз воды. В таких местах проживают 6800 человек. С 2014 по 2018 годы почти 40% населения из этих сел убыло», - подчеркнул А. Мухамбетов.