Еще 135 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 135 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В том числе:

город Нур-Султан - 12,

город Алматы - 19,

Восточно-Казахстанская область - 6,

Западно-Казахстанская область - 18,

Карагандинская область - 2,

Мангистауская область - 4,

Кызылординская область - 38,

Алматинская область - 29,

Северо-Казахстанская область - 1,

Павлодарская область - 1,

Туркестанская область - 1,

Акмолинская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 9376:

г. Нур-Султан – 1993

г. Алматы – 2075

г. Шымкент – 489

Акмолинская область – 158

Актюбинская область – 272

Алматинская область – 357

Атырауская область – 985

Восточно-Казахстанская область – 113

Жамбылская область – 313

Западно-Казахстанская область – 566

Карагандинская область – 665

Костанайская область – 184

Кызылординская область – 442

Мангистауская область – 251

Павлодарская область – 188

Северо-Казахстанская область – 50

Туркестанская область – 275.