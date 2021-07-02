Еще 12 заведений столицы наказали за нарушение карантина
Ежедневно они фиксируют несоблюдение городскими заведениями масочного режима, социального дистанцирования, установленного графика работы и других ограничений, что ведет к угрозе еще большего распространения коронавируса среди населения.
За прошедшие сутки 1 июля к административной ответственности за нарушение карантина привлечены 12 объектов предпринимательства столицы.
Так, в баре «Brewery» в Есильском районе отмечали день рождения, где за одним столом сидело большое количество человек.
В районе Сарыарка нарушения карантина выявили на трех объектах: в кафе «Вечеринка», «Жаркыл» и сауне «Жаркыл». Все они функционировали после 10 часов ночи, не соблюдая установленный режим работы.
Аналогичные нарушения допустили кафе «вДрава», «Бакинский донер» и компьютерный клуб «Фэнтези», расположенные в Алматинском районе.
Кроме того, на рынке «Амир» и в торговых домах «Жастар», «Автогранд», «Жаннур», «Есиль» в районе Байконыр персонал игнорировал масочный режим.
Все собранные материалы в отношении нарушителей направлены в управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.
«Эпидобстановка в столице остается нестабильной. Наблюдается рост заболеваемости КВИ, одной из причин которого является несоблюдение гражданами саннорм. Жители и гости города, а также объекты предпринимательства должны строго соблюдать все рекомендации санврачей и карантинные ограничения, чтобы не подвергать опасности заражения вирусом себя и своих близких», - отметили в акимате.