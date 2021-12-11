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Еще 1132 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

11 Декабря 2021 08:15
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Еще 1132 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки 1132 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 193,

город Алматы - 76,

Акмолинская область - 80,

Актюбинская область - 17,

Алматинская область - 31,

Атырауская область - 5,

Восточно-Казахстанская область - 55,

Жамбылская область - 11,

Западно-Казахстанская область - 76,

Карагандинская область - 152,

Костанайская область - 161,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 138,

Северо-Казахстанская область - 111,

Туркестанская область - 14.

Итого выздоровевших в Казахстане - 947583.


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#Коронавирус в РК  
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