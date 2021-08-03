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Ещё 100 уличных камер видеонаблюдения появилось на дорогах Карагандинской области

3 Августа 2021 22:03
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Ещё 100 уличных камер видеонаблюдения появилось на дорогах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 4 августа на автомобильных дорогах Караганды, Темиртау, Жезказгана, Сарани и Сатпаева начнут дополнительно работать 100 камер фиксации правонарушений. Они будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Камеры видеонаблюдения установлены в рамках проекта «Безопасный город». Его цель – повысить общий уровень безопасности для жителей области, а также свести к минимуму количества правонарушений и преступлений.

Всего в Караганде, Темиртау, Жезказгане, Сатпаеве и посёлке Осакаровка будет установлено более трёх тысяч камер.

В рамках проекта также размещено 100 аппаратно-программных комплексов. Двадцать из них фиксируют нарушения ПДД на перекрёстках. Камеры обнаруживают такие нарушения, как пересечение стоп-линии и проезд на красный сигнал светофора. А 80 АПК выявляют нарушения скоростного режима.




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#Карагандинская область   #Транспорт   #Безопасность  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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