Ещё 100 уличных камер видеонаблюдения появилось на дорогах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 4 августа на автомобильных дорогах Караганды, Темиртау, Жезказгана, Сарани и Сатпаева начнут дополнительно работать 100 камер фиксации правонарушений. Они будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Камеры видеонаблюдения установлены в рамках проекта «Безопасный город». Его цель – повысить общий уровень безопасности для жителей области, а также свести к минимуму количества правонарушений и преступлений.

Всего в Караганде, Темиртау, Жезказгане, Сатпаеве и посёлке Осакаровка будет установлено более трёх тысяч камер.

В рамках проекта также размещено 100 аппаратно-программных комплексов. Двадцать из них фиксируют нарушения ПДД на перекрёстках. Камеры обнаруживают такие нарушения, как пересечение стоп-линии и проезд на красный сигнал светофора. А 80 АПК выявляют нарушения скоростного режима.







