Ещё 100 уличных камер видеонаблюдения появилось на дорогах Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 4 августа на автомобильных дорогах Караганды, Темиртау, Жезказгана, Сарани и Сатпаева начнут дополнительно работать 100 камер фиксации правонарушений. Они будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Камеры видеонаблюдения установлены в рамках проекта «Безопасный город». Его цель – повысить общий уровень безопасности для жителей области, а также свести к минимуму количества правонарушений и преступлений.
Всего в Караганде, Темиртау, Жезказгане, Сатпаеве и посёлке Осакаровка будет установлено более трёх тысяч камер.
В рамках проекта также размещено 100 аппаратно-программных комплексов. Двадцать из них фиксируют нарушения ПДД на перекрёстках. Камеры обнаруживают такие нарушения, как пересечение стоп-линии и проезд на красный сигнал светофора. А 80 АПК выявляют нарушения скоростного режима.
- «Марафон добрых дел»: как отпразднует 30-летие независимости РК Карагандинская область
- Ни одного летального случая от вакцины не было – замдиректора карагандинской поликлиники
- Назначен руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области
- Карагандинский школьник стал призёром Международной олимпиады по химии
- Передвижной пункт вакцинации заработал в посёлке Жанаарка Карагандинской области
- 777 километров преодолел пешком карагандинец
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана