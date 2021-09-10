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    17:10, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Еще 100 электроавтобусов выйдут на маршруты в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о том, что в столице планируется запустить еще 100 электроавтобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    «При развитии города отдаем приоритет созданию качественных условий для работы общественного транспорта. К примеру, введение в городе Bus Lane позволило сократить время пути автобусов в среднем на 15-20%. Помимо открытия новых маршрутов и создания дорожной инфраструктуры также работаем над обновлением и модернизацией общественного транспорта.

    В рамках перехода на альтернативные источники энергии в начале 2020 года на маршруты города мы выпустили 100 электрических автобусов. Преимущества электроавтобусов в их экологичности: отсутствие вредных выбросов в атмосферу, экономность при их эксплуатации. К примеру, если расходы на дизельные автобусы в сутки составляют в среднем до 25 тысяч тенге, то затраты на электрические в четыре-пять раз меньше.

    Планируем запустить на линию еще 100 электроавтобусов за счет частных инвестиций. Также за счет частных инвестиций построен автопарк. В последующем количество электроавтобусов будем увеличивать. Новые автобусы оснащены интеллектуальной системой наблюдения, пандусами и специальными местами для людей с особенными потребностями.

    Новые электроавтобусы позволят нам значительно обновить автопарк, ввести новые маршруты, сократить интервал ожидания автобусов на остановках. Что самое главное – электроавтобусы за счет отсутствия выброса вредных веществ в атмосферу положительно сказываются на экологии города», - написал аким столицы.


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