+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 26 °С
USD 404.21 EUR 453.85
RUB 5.79 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Еще 10 млн долларов поступило в фонд «Birgemiz»

18 Июня 2020 14:41
Поделиться:
Еще 10 млн долларов поступило в фонд «Birgemiz»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В общественный фонд «Birgemiz», учрежденный по инициативе Елбасы, Лидера партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева для поддержки социально уязвимых слоев населения, поступило дополнительно ещё около 4 млрд тенге, что позволит продолжить оказание помощи наиболее нуждающимся семьям. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Аким Костанайской области наградил волонтеров за помощь нуждающимся в период карантина
Профсоюзы Казахстана и Узбекистана оказали помощь жителям Мактаарала на 66 млн тенге Меценат подарил дом матери-одиночке в Алматинской области Отцу-одиночке с тремя детьми подарили дом в Туркестанской области

По информации председателя фонда Руслана Сакеева, средства поступили от четырех неравнодушных граждан, пожелавших остаться неназванными. В целом на счетах общественного фонда «Birgemiz» благодаря меценатам, отозвавшимся на призыв Елбасы, было собрано свыше 28,5 млрд тенге.

За счет этих средств по поручению Первого Президента адресной поддержкой на сегодня охвачено уже более 470 тысяч семей, или 1,6 млн. казахстанцев. Единовременные выплаты по 50 тысяч тенге получили наиболее нуждающиеся семьи из 23 городов и близлежащих к ним сёл и населенных пунктов.

Также по 50 тысяч тенге из средств фонда получили более двух тысяч медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом.

Волонтерами «Jas Otan» была осуществлена доставка 5 миллионов бесплатных защитных масок 100 тысячам наиболее незащищенных семей, приобретенных на средства фонда «Birgemiz».

Кроме того, по инициативе Нурсултана Назарбаева в Мактааральском районе Туркестанской области ведется строительство новых домов для пострадавших от подтопления жителей аула Достык.


Подписывайтесь на наш канал:

#Благотворительность   #Нур Отан   #Экономика   #Общество   #Бірге - реализуем вместе   #Коронавирус   #Первый Президент - Елбасы  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив