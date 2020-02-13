Ещё 10 фронт-офисов откроют в судах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В судах Карагандинской области до конца этого года планируется открытие еще 10 фронт-офисов. Об этом на брифинге сообщил председатель областного суда Нурсерик Шарипов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Он также рассказал о приоритетных проектах Верховного суда, действующих в судах области. В рамках проекта «Примирение вне суда» в Карагандинской области открыты и функционируют 5 Центров примирения – в Доме Дружбы в Караганде и в Сатпаеве при Ассамблее народа Казахстана, в Доме Федерации профсоюзов, в Центре дополнительного образования школьников Осакаровского района, в здании Профсоюзного центра Карагандинской области.

«В этом году планируется открыть еще один Центр примирения в Караганде. Также на территории Карагандинской области функционирует 59 кабинетов медиации. Созданы 30 Советов биев, в которые за год поступило 105 обращений. В планах организовать такой же Совет биев в областном центре. В рамках проекта «Образцовый суд» созданы 11 фронт-офисов в судах Караганды, Шахтинска, Абая. С января такой фронт-офис действует в карагандинском ювенальном суде. Планируем до конца года открыть еще 10 фронт-офисов. Это позволяет создать в судах все условия для удобства посетителей: ресепшны, цифровая очередь, терминалы оплаты, удобные залы заседаний и места ожидания. На месте консультируют медиаторы, адвокаты, нотариусы», - говорит Нурсерик Шарипов.

Также по его словам, для расширения доступа к правосудию в 7 населенных пунктах области при акиматах открыты кабинеты «Виртуальный суд».